Reggio Calabria – Italia Viva sui lavori del macrolotto n. 5

“Gli esponenti di Italia Viva sostengono l’azione del sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà per il finanziamento del macrolotto numero 5 Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e il collegamento di tutta l’arteria sino al comune di Monasterace.

Nelle prossime settimane, si dovranno decidere le strategie di investimento delle risorse previste dal Recovery Plan. La Calabria dovrà riuscire, attraverso questa enorme disponibilità finanziaria garantita dall’Europa, ad affrontare e risolvere alcuni gravi ritardi a livello infrastrutturale che frenano lo sviluppo della nostra terra. In questo contesto, riteniamo che l’idea di realizzare una strada a scorrimento veloce che colleghi Campo Calabro a Melito Porto Salvo, ipotesi già positivamente affrontata dall’Anas all’incirca nel 2006 e il cui studio di fattibilità era ricompreso nel macrolotto numero 5 del progetto più complessivo di riqualificazione della SS 106, sia da indicare tra le priorità da consegnare al Governo nazionale. Tale infrastruttura, infatti, consentirebbe di superare i disagi che l’attuale tracciato della SS106 causa alla nostra popolazione. Un tracciato vecchio, pericoloso tant’è che viene definito “la strada della morte”. Ma c’è di più. È verosimile che dalla realizzazione di questa nuova arteria ne trarrebbero enorme giovamento i collegamenti tra Reggio e Taranto agevolando interi territori sia pedemontani che costieri ad oggi penalizzati dall’attuale sistema infrastrutturale. I nostri borghi, ricchi di storia, cultura, emergenze architettoniche e caratterizzazioni territoriali che vanno dall’area Grecanica alla Locride, sicuramente troverebbero sollievo con la realizzazione di questa strada e potrebbero guardare al futuro con maggiore fiducia, anche nell’ottica della ricettività turistica. Sarebbe, infine, come riparare a tanti anni di mancati grandi investimenti infrastrutturali nella nostra terra, l’ultimo dei quali, è bene ricordarlo, è la realizzazione delle linee ferrate. L’auspicio è che tutte le forze politiche e tutti i soggetti istituzionali facciano fronte comune per raggiungere questo obiettivo. Noi come Italia Viva ci siamo e stiamo lavorando di concerto con la Vice Presidente della Commissione trasporti e infrastrutture del Senato, la Senatrice Gelsomina Vono, con la Vice Ministro trasporti e infrastrutture, la Senatrice Teresa Bellanova, e con il Senatore Ernesto Magorno”.