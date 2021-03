Reggio Calabria – I Lions per la comunità

Riceviamo e pubblichiamo nota di Giuseppe Del Grande (Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana)

La condivisione delle idee e del dono agli altri, l’attenzione all’umanità che Ti soffre accanto…. sono alcune delle azioni che consentono di calarsi nelle realtà del territorio ascoltandone i suoi bisogni impellenti…. “partecipando attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità” …. “essendo solidali con il prossimo…..” con profondo e coraggioso spirito di servizio.

La proposta del presidente dott. Paolo Pensabene, audace nocchiero del Lions Club Villa San Giovanni FATA Morgana in un “tempo immobile” dettato dal flagello pandemico, di dare il via ad un Service “SPESA AI BISOGNOSI”, riconducibile allo storico STELLE IN STRADA, ha trovato risposta unanime da tutti i soci.

La situazione di forte crisi nel tessuto economico ha richiamato l’attenzione del Club Lions che, nei territori di riferimento, (Villa San Giovanni, Catona, Campo Calabro, Scilla, vallata del Gallico), ha ritenuto necessario un intervento per portare sollievo a ventisei nuclei familiari, individuati come soggetti che vivono situazioni di grave disagio, così da offrire loro un minimo di serenità e aiuto concreto avvalendosi della collaborazione di due aziende del luogo, sempre presenti alle iniziative del Club, presso le quali potranno essere spesi dei buoni acquisto per prodotti di prima necessità.

Certamente, è un gesto provvidenziale verso fasce di popolazione sempre più in disagio; anche se vi è la consapevolezza che non sarà risolutivo della grave situazione di disagio e di bisogno in questa fase di grave protrarsi della pandemia.

Il Club non è nuovo ad iniziative di solidarietà sul territorio e tutti i soci, all’unisono, hanno sempre messo in campo azioni di supporto con grande entusiasmo e per il bene della collettività.