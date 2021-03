Reggio Calabria – Giuseppe Sera: “Accanto alle mmme dell’associazione il Volo delle Farfalle”

Non è possibile assistere in silenzio al grido di disperazione che le mamme dell’associazione il Volo delle Farfalle stanno da giorni esternando, all’indirizzo di una istituzione che, tra le varie funzioni perpropria costituzione, deve essere accanto ai bisogni sanitari dei cittadini della nostra città.

Neppure davanti ad una ordinanza, con carattere di urgenza, emessa da un magistrato si riesce a risolvere un problema che non consente ai nostri piccoli bambini, di avere rimborsate delle prestazioni sanitarie fondamentali per poter superare le difficoltà che quotidianamente incontranonella loro crescita, ed a volte inaccessibili per la situazione economica delle famiglie.

Ancor più grave risulta essere il fatto che, pur avendo nel tempo esternato, per bocca dei propri responsabili, svariate promesse, ad oggi, la stessa istituzione risulta inadempiente nei confronti dei destinatari rimanendo insensibile nei riguardi di un disagio vero, concreto.

Purtroppo questa vicenda dimostra, senza possibilità di smentita, che nel nostro paese alcune istituzioni nate per servire il cittadino diventano strumento al servizio di pochi, acuendo nel tempo le distanze tra i cittadini e gli enti stessi, per cui ritengo che venendo meno alle funzioni per le quali sono state costituite sarebbe opportuno eliminarle.

Non è accettabile in una nazione democratica civile ed inclusiva quale è l’Italia, che oggi si assista ad episodi per i quali ci si debba vergognare di essere cittadini italiani.

Non è accettabile che un diritto sacrosanto, come l’assistenza alle famiglie con presenza di disabilità così importanti, debba essere mendicato alle porte di una struttura sanitaria.

Pertanto credo sia importante che ognuno con le rispettive competenze e funzioni si faccia parte attiva per giungere ad una soluzione urgente e definitiva del problema, senza tentennamenti, con lo spirito di chi al passo del più debole, possa gratificare il proprio mestiere nelle azioni quotidiane con abnegazione e con un alto senso di responsabilità.

Consigliere Comunale

Giuseppe Francesco Sera