Reggina-Chievo, il punto sugli infortunati amaranto e le ultime su Folorunsho

Reggina-Chievo è una gara molto importante per gli amaranto. La squadra di Baroni affronta quella di Aglietti alla vigilia della sosta e con la consapevolezza che fare risultato sarebbe un passo in avanti importante.

Il tecnico non avrà, però, tutti gli effettivi a disposizione. Rientra Marco Crimi dopo la squalifica, ma il giudice sportivo ha fermato Loiacono. Il capitano era diffidato ed è stato ammonito a Brescia.

Sul fronte infortunati la situazione non cambia molto. Faty ha finito la sua stagione, Petrelli non si è ancora ripreso dalla distorsione alla caviglia subita lo scorso dicembre quando indossava la maglia della Juventus Under 23.

“Folorunsho – ha detto Baroni – lo avremo dopo la sosta. Va molto meglio, la caviglia è migliorata tanto, però lo prenderemo in considerazione nella settimana della sosta”.

“Gli altri – ha aggiunto il tecnico – sono a disposizione, con un paio di giocatori che devo valutare le condizioni perché si sono portati dietro degli affaticamenti”.