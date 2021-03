LA GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE DELLA CALABRIA PROTAGONISTA DI UNA BELLA INIZIATIVA BENEFICA

La Guardia Faunistica Ambientale, Associazione di volontariato presente su tutto il territorio italiano, è operativa in Calabria da circa due anni con la sede regionale nella citta’ di Reggio Calabria. Il Gruppo, che ha all’attivo 250 giornate di servizio, ha organizzato in occasione della Pasqua una donazione di uova pasquali da destinare ai bambini della provincia di Reggio Calabria. Le uova sono state consegnate ai responsabili di zona rispettivamente: per l’Area Grecanica a Domenico Ripepi, per la citta’ di Reggio Calabria ad Antonino Mangiola, per la zona di Bagnara Calabra a Rocco Seminara, per la zona di Sant’Eufemia ad Ernesto Sobrio e per la zona di San Ferdinando a Fabio Costa, che hanno provveduto a distribuirli presso le loro zone di competenza per regalare un momento di serenita’ e gioia ai tanti bambini che in questo momento vivono in difficolta’ anche a causa della brutta pandemia da sars-cov19, che da oltre un anno affligge tutto il mondo.

Tale circostanza, oltre a testimoniare la vicinanza della Associazione alla comunita’ locale, in particolare ai soggetti piu’ fragili e vulnerabili, è stata anche un’occasione per promuovere le attività dell’Associazione stessa e stimolare i cittadini a collaborare nelle varie iniziative socialmente utili promosse.

Infine, l’Associazione di volontariato “Guardia Faunistica Ambientale”, fondata per difendere la tutela del patrimonio ambientale e della fauna, ha in cantiere molteplici progetti che prossimamente verranno illustrati dal Responsabile regionale per Calabria Natale Geniale.

Il Responsabile Regionale

Natale Geniale