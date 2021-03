IL REGGINO MIRKO LUCISANO in arte MK9Ɛ CON IL SUO BRANO “MOSCHINO” AI VERTICI DEGLI ASCOLTI SU “SPOTIFY”

E’nato e vive a Reggio Calabria ha 19 anni ed è diplomato al liceo classico ma ha deciso di fare della musica la sua attività professionale. realizzando dapprima 3 brani che nel recente passato ha pubblicato in forma quasi privata.

Lo scorso mese di febbraio ha pubblicato tramite l’etichetta milanese “Music of the street” su tutte le piattaforme digitali mondiali il brano dal titolo “MOSCHINO” che in pochi giorni ha raggiunto numeri di ascolto che solo le grandi hits toccano ha infatti circa 80.000 ascolti e una media mensile di 40.000 ascoltatori sulla importante piattaforma mondiale Spotify.

Mirko tiene a precisare che la maggior parte degli ascolti proviene da grandi città quali Roma ,Milano e,Verona mentre il 10% arriva dalla sua Calabria e definisce “Moschino” un brano Emo/Reggaeton il mondo al quale l’artista appartiene… Mirko ha iniziato dapprima a scrivere i suoi testi sotto forma di lettere ma le sue opere sono divenute presto canzoni che raggiungono gli ascoltatori ed i suoi fans in maniere diretta.

Prima dell’estate 2021 il giovane artista pubblicherà un nuovo brano che definisce una sorpresa, gradevole ed accattivante per tutti i suoi fans…

MK9Ɛ ci tiene a ringraziare Lino Lacquaniti il patron della sua etichetta Muscic of the street di Milano che ha sempre creduto in lui e nella sua arte.