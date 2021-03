Elezioni ordine dei medici, spirito di intraprendenza e rinnovamento sono alla base della lista “Nuovo Ordine Medici”

Dopo numerosi anni, spirito di intraprendenza e rinnovamento sono alla base della lista “Nuovo Ordine Medici “.

Indubbiamente, nonostante, l’importanza del lavoro sempre condotto e portato avanti,c’è la necessità anche di rinnovarsi e di consentire anche agli altri medici di poter dare dimostrazione delle loro competenze e della loro volontà di fare e di agire, con un programma che certamente merita l’attenzione degli uditori e quindi, in questo caso dei medici.

È questo lo spirito che pervade la nostra lista ed indubbiamente, siamo carichi per tutta l’attività che abbiamo intenzione di portare avanti, qualora dovessimo spuntarla in questa tornata elettorale. Pertanto , chiediamo a tutti un supporto, quanto meno per le ideologie che portiamo avanti e comunque per la voglia di metterci in gioco.

Ormai ,aspettiamo trepidanti la conclusione di questa tornata elettorale che ci darà l’esito e soprattutto ci farà anche capire quanto ci sia la voglia di mettersi in gioco e di consentire anche a gente che sempre è stata animata da spirito di abnegazione , professionalità, competenza di metterle a servizio della comunità medica.

—