Aurelio Cannata il nuovo delegato di Confindustria per Albania

Di seguito nota di Aurelio Cannata

Si chiama Aurelio Cannata classe 1986, il nuovo delegato di Confindustria per Albania. Questa è stata la scelta di Confindustria, di puntare su un giovane calabrese della provincia di Reggio Calabria. Il nuovo delegato, è da anni impegnato nel campo del turismo sanitario in Albania, offrendo consulenza e supporto per chi decide di affrontare un percorso sanitario diverso, da quello italiano. Da una sua recente intervista, il neo delegato, ha raccontato le difficoltà di creare un nuovo business lontano da casa. Ma la sfiducia iniziale, si è trasformata fin da subito in nuove possibilità di investimento. Ancora, ci racconta di un’Albania ricca di potenzialità e pronta alle nuove idee di business. Come è ben noto, tutti gli inizi, sono coronati da forti sacrifici i quali, insieme ad una forte determinazione portano sempre a grandi risultati. Sono stati questi elementi ha portare il Cannata, a creare un qualcosa di nuovo ed innovativo attraverso il suo Beauty and Helthy Solution. Ora aspettiamo di conoscere i nuovi risvolti del lavoro del neo delegato, ed in attesa di ciò, gli lasciamo un grosso bocca a lupo per la nuova carica, augurandogli un buon lavoro!