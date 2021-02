Reggio Calabria, nasce il circolo di Gioventù Nazionale “Giorgio Almirante”

Contribuire al percorso di crescita della destra giovanile locale e nazionale, ispirandosi all’uomo simbolo della nostra militanza è di fondamentale importanza per noi.

Con questo spirito è stato costituito a Reggio Calabria il circolo di Gioventù Nazionale “Giorgio Almirante”, con la nomina di Bernardino Cordova quale Presidente del circolo, ratificata dal nuovo Commissario Provinciale Giovanni Puro.

“Non potevamo che intitolare il circolo a Giorgio Almirante, simbolo di una storia politica costituita da ideali, valori ed impegno per la propria Nazione. Vogliamo interpretare il nostro percorso di militanza con passione e dedizione, stimolati dalla visione di una destra sana e “romantica” , proprio come la interpretava Giorgio Almirante, protagonista assoluto della storia italiana e della Destra nazionale. Vengo affiancato da Christian Caridi che ricopre il ruolo di Vice Presidente e che in poco tempo è riuscito a dimostrare a tutti la sua caratura politica. Siamo un gruppo di giovani volenterosi pronti a supportare con estrema passione e totale umiltà, la crescita della nostra comunità giovanile, locale e nazionale, raccogliendo le sfide politiche del nostro tempo, combattendo per i nostri ideali e i nostri valori, vivendo e amando il nostro territorio, difendendo la nostra Reggio, tradita e offesa da un’Amministrazione comunale di sinistra inadeguata. Non siamo rivoluzionari, ma semplici militanti al servizio di una comunità, intesa come aggregazione di valori e di idee che rappresentano la nostra guida”.