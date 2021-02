Reggio Calabria – Bonus affitti: graduatoria pubblicata

“Finalmente è stato possibile pubblicare le graduatorie dei cosiddetti bonus affitti, una misura che va ad implementare quelle messe in campo per arginare l’emergenza economica e sociale dell’ultimo periodo.

Il finanziamento, stanziato grazie ai fondi Pon Metro città metropolitana di Reggio Calabria – asse 3, servizi per l’inclusione sociale, progetto 3.1.1.a – intervento 3.1.1.1.a.4, ha prodotto due graduatorie provvisorie : una relativa all’anno 2017 e l’altra relativa al 2018. Sono 119 nuclei familiari ammessi per il 2017 e 131 per il 2018.

Come amministrazione comunale siamo soddisfatti di aver potuto finalmente pubblicare queste graduatorie viste le difficoltà dovute al covid 19 che hanno causato ritardi e slittamenti. L’emergenza purtroppo non è finita ed è per questo che i contributi affitti che riguardano 2 annualità assumono un importante rilevanza a livello economico e sociale aggiungendosi alle altre misure fin qui erogate.

Un ringraziamento va ai settori, Welfare, finanze ed ai dipendenti Hermes che hanno contribuito alla pubblicazione.”

Per chi volesse visionare le Graduatorie provvisorie sono già pubblicate all’Albo Pretorio on-line al n. 762 e sul sito del nostro Comune www.reggiocal.it

Sul sito è presente anche l’elenco degli esclusi con relative motivazioni. Gli eventuali ricorsi dovranno essere inviati entro il 05/03/2021 alla PEC del Settore servizi_sociali@pec.reggiocal.it , secondo quanto indicato nell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 4443 del 31.12.2019″

Demetrio Delfino

Assessore al Welfare

Reggio Calabria