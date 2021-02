Micaela, è online il videoclip di “Buongiorno amore”

E’ online il videoclip di “Buongiorno amore”, il nuovo singolo della cantante Micaela. Arricchito dalla partecipazione speciale di due talenti del cinema italiano – Francesco Bomenuto (“Una vita; “Solo 2 – la serie“; “Tutti i Soldi del Mondo“) e Alessandra Carrillo (Ralph De Palma – L’uomo più veloce del mondo; Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma; Poveri ma ricchi) –il videoclip è ideato e realizzato dal regista Guido Massimo Calanca, il quale ha deciso di realizzare per “Buongiorno amore” due piani narrativi differenti: “Il primo racconta un momento difficile affrontato da una giovane coppia, ripresa in un’ambientazione urbana particolare, mentre il secondo mostra Micaela muoversi in un cantiere, che può rappresentare sia la fine di una relazione ma anche la sua possibile ricostruzione“.

“Buongiorno amore”, disponibile dallo scorso 12 febbraio in radio e in digitale, è stato scritto per Micaela da Anna Chiara Zincone e Fabio Vaccaro ed esce a dieci anni dalla partecipazione dell’artista di origini calabresi al 61esimo Festival di Sanremo quando, con il brano “Fuoco e cenere”, si classificò prima al televoto nazionale e seconda nella classica generale nella sezione ‘Giovani’.

“Buongiorno amore” rappresenta un connubio fra elementi classici e pop che riprende la tematica delle relazioni d’amore complicate, già affrontata con il singolo di successo “Splendida stupida”. Con un linguaggio più semplice e lineare, il brano affronta il tema di un rapporto difficile, trasversale e non di genere, e al contempo profondo e romantico, che non si interrompe nel tempo ma sopravvive alle mille difficoltà, immergendosi in una rinnovata profondità.”A 10 anni dal mio Festival di Sanremo con ‘Fuoco e cenere’ torno con un brano romantico che racconta una storia d’amore complicata. Un amore che va oltre lo spazio e il tempo, che ha un inizio e mai una fine, come dice il testo, come se i protagonisti fossero legati in maniera indissolubile. Credo che molti si possano ritrovare nel brano perché nessuno è immune dal rischio di un amore travagliato” commenta Micaela, che aggiunge: “L’intensità emotiva, che spero di riuscire a trasmettere, è il filo conduttore attraverso cui voglio lanciare un messaggio positivo di speranza e di amore che si traduca in un forte sentimento nei confronti dell’altro. Le relazioni diventano complicate perché spesso, nella quotidianità, ci si spaventa di affrontare determinati argomenti. Credo che il dialogo e l’ascolto in una coppia siano fondamentali e che, a volte, bisogna sapere “disinnescare”, per poi affrontare razionalmente i problemi e le necessità dell’altro. Rimanere insieme non deve essere una scelta di comodo ma motivata da forti emozioni positive.”

Micaela (all’anagrafe Micaela Foti), nasce a Melito di Porto Salvo (RC) il 25 maggio 1993. A quindici anni partecipa al programma televisivo di Rai Uno, in diretta in prima serata, “Ti lascio una canzone”, ottenendo numerosi riconoscimenti. Nel 2009 pubblica il suo primo singolo “Da sola si”, scritto per lei da Gatto Panceri e Emiliano Pat Legato. Inizia cosi, precocemente, la scalata verso il successo.

Il 2011 è l’anno più importante e Micaela approda a soli 17 anni al 61esimo Festival di Sanremo con il brano “Fuoco e cenere”, classificandosi prima al televoto nazionale e seconda nella classica generale, e pubblica il suo primo EP dall’omonimo titolo “Fuoco e cenere”, distribuito da Warner Music Italy.

Il brano conquista i giovanissimi che si sentono rappresentati dalla sua canzone, ma piace anche agli adulti che apprezzano il suo stile e il suo timbro moderno ma tipicamente Pop italiano.

Nel 2012 Micaela esordisce per Ultrasuoni con un nuovo singolo “Splendida stupida”, un potente brano scritto per lei da Kekko Silvestre, leader dei Modà, e il video del singolo supera su YouTube oltre i 4 milioni di visualizzazioni.

Il talento di Micaela non passa inosservato e, nonostante la giovane età, partecipa a numerose trasmissioni televisive di Raiuno, Rai Italia, RaiRadio 1 e rtl102.5, e rilascia interviste esclusive al Tg1, Tg1 note, RaiRadio1 e RTL102.5 e a note testate nazionali.

Nel 2018, Dopo molte date tra Miami, Washington e New York, Micaela si ferma proprio nella Grande Mela per produrre un altro singolo di successo “3 volte niente” (#3VNIENTE), prodotto da Fabrizio Sotti e mixato da Luca Pretolesi.

Nel 2019 torna in tv su Rai 2, tra i concorrenti del talent show “The Voice of Italy”, conquistando un posto nel team di Guè Pequeno e ottenendo notevoli riscontri positivi dagli organi di stampa nazionale.

A dicembre 2020 esce, in collaborazione con Augusto Favaloro, featuring Gennaro Calabrese, il brano natalizio “L’importante è il Natale”, ironico, che mira a sdrammatizzare il momento critico che il Paese sta attraversando.

Il 12 febbraio 2021 Micaela pubblica il suo nuovo singolo “Buongiorno amore” scritto per lei da Anna Chiara Zincone e Fabio Vaccaro. Il videoclip ufficiale è ideato e realizzato dal regista Guido Massimo Calanca e arricchito dalla speciale partecipazione di due talenti del cinema italiano: Francesco Bomenuto e Alessandra Carrillo.