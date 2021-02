Gabriella Andriani (MAC): “Il silenzio degli innocenti”

Reggio Calabria potrebbe essere il fiore all’occhiello della Regione, il sito turistico privilegiato per posizione geografica e clima, il luogo dell’estate più lunga. La nostra storia, la cultura e le peculiarità di un popolo che nei tempi ha subito incursioni, devastazioni, calamità naturali e si è sempre rialzato. Ha ricostruito sulle stesse macerie la bellissima città della Fata Morgana ed ha ritrovato e custodisce, l’ottava meraviglia del mondo: i due guerrieri bronzei.

Ma a fronte di tutto ciò cosa impedisce davvero lo sviluppo ed il benessere di questa città che viene ripetutamente etichettata dal malaffare, dalla corruzione politica e dalla connivenza di quest’ultima con la ‘ndrangheta? Questa piovra mai sconfitta che ormai partecipa ai grandi business ed elegge i suoi rappresentanti nelle istituzioni. Ma la ‘ndrangheta non è un fenomeno solo reggino, è criminalità organizzata a livello internazionale. Esiste da noi come in tutto il resto del Paese, comprese le isole, però è solo il nostro territorio che subisce irreversibilmente il degrado economico e sociale.

La politica che dovrebbe occuparsi della gestione della cosa pubblica è indubbiamente in crisi in tutta Italia, ma, a Reggio Calabria, sa sfruttare la situazione, si adegua!

Perché? Perché fa il patto scellerato favorito dal silenzio dei cittadini onesti e da coloro che beneficiano del metodo clientelare.

È proprio il silenzio degli innocenti la forza di tale corruzione!

Vi sembrerà questo scritto, unicamente il mio personale sfogo per gli insistenti accadimenti vandalici verso la mia attività, non è così! Non nego che impedirmi di lavorare onestamente mi da uno scossone, ma intendo trasformare i miei timori ed il mio sdegno in forte reazione.

Con questa nota, dunque, partecipo alla città che indirizzerò l’azione del movimento che rappresento, e dai cui sostenitori ho avuto assenso, verso una battaglia capillare che possa demolire, con ogni mezzo,

questo ” sistema arrogante'” atto a tutelare solo gli interessi personali, a discapito della nostra collettività. Chiamerò a raccolta tutta la nostra gente che lavora senza chiedere niente e subisce questi “ripetuti modelli reggini”.

Gabriella Andriani

Responsabile Mov Autonomo Calabria