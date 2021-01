Dimissioni incarico Garante delle Persone con Disabilità del comune di Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – In riferimento alle note di stampa relative all’incarico di Garante delle Persone con Disabilità, la sottoscritta Carmela Costarella, fa presente che in data 31 Dicembre 2020, in tempi non sospetti e prima che la vana polemica politica occupasse le cronache giornalistiche, ha presentato le dimissioni dall’incarico di cui sopra. La stessa ha ritenuto necessario ed opportuno continuare tale servizio fino alla data del 31 dicembre per poter portare a termine le attività già avviate di tutela e salvaguardia dei diritti delle Persone con Disabilità. Onorata di aver potuto prestare servizio per la cittadinanza, ringrazia l’Amministrazione per l’opportunità offertale nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie.