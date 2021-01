ACAV ringrazia la Regione Calabria per la sospensione della Tassa Regionale per le ADV

L’Associazione ACAV (Associazione Calabrese Agenti di Viaggio) esprime piena gratitudine al

Presidente facente funzioni On. Spirlì e all’Assessore al Turismo On. Orsomarso per aver sospeso per

il 2021 la Tassa Regionale per le Agenzie di Viaggio.

Possiamo fieramente affermare che si tratti di una vittoria portata a casa dagli agenti di viaggio

calabresi. Durante questi mesi la nostra Associazione è stata sempre in prima linea per chiedere

all’Assessorato al Turismo di abolire o almeno sospendere il versamento di tale tributo. Più

precisamente abbiamo avuto un incontro alla cittadella con l’Assessore Orsomarso nel mese di aprile

e successivamente abbiamo pubblicato diversi comunicati stampa, nonché lettere aperte alla politica,

nelle quali è stata esternata la criticità finanziaria in cui versano le agenzie di viaggio calabresi,

chiedendo aiuti concreti attraverso l’abolizione o la sospensione della tassa regionale, essendo le

nostre agenzie da febbraio del 2020 senza possibilità di lavorare. Alla fine il lavoro di squadra paga e

l’Acav, spiega sempre Giordano, è un’associazione nata da poco e già radicata su tutto il territorio

calabrese. Esprimiamo dunque la nostra soddisfazione per il risultato insieme a tutti gli agenti di

viaggio, annunciando che continueremo ancora nella nostra battaglia fino a quando la tassa non sarà

annullata. Aperti sempre al dialogo lavoreremo nell’interesse della categoria e soprattutto per il

rilancio turistico della nostra Regione.