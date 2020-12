Lucia Anita Nucera sulla Giornata Internazionale del Volontariato

Oggi , ricorre la 35° Giornata Internazionale del Volontariato istituita dall’ONU, oltre che per ringraziare chi dedica il proprio tempo e risorse a quest’attività, per incoraggiare i Governi a sostenere gli sforzi dei volontari e riconoscere il loro contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera consigliera comunale PD che prosegue:”

Un mondo che opera nella quotidianità per pura solidarietà. In questa Giornata,ma soprattutto in un momento così delicato per tutti noi, il pensiero e il ringraziamento non può che andare a tutti i volontari del nostro Paese e della nostra città che ogni giorno si prodigano a sostegno del bene altrui, sempre in prima linea nelle situazioni di difficoltà e animati solo da spirito solidaristico. Una Giornata dedicata dunque alle difficoltà e ai bisogni dei volontari che hanno svolto un lavoro importante nel corso dell’emergenza sanitaria”. Sono diverse le strutture che si occupano di chi ha bisogno:”Tantissime sono le associazioni di volontariato-conclude la consigliera Nucera- che si sono occupate della fornitura di alimenti, medicinali, dispositivi di protezione individuale, del trasporto dei pazienti in strutture sanitarie e di fornire un supporto psicologico ai soggetti più vulnerabili. Una luce, in un momento drammatico per la nostra comunità, che ha riacceso la fiaccola della speranza”.