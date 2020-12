Fondi per la messa in sicurezza dei territori, i sindaci di Laganadi e Calanna ringraziano la Giunta Regionale della Calabria

“È con grande soddisfazione che riceviamo notizia del finanziamento, da parte della Giunta Regionale della Calabria, per interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio che incideranno positivamente sul benessere e la sicurezza dei cittadini e che consentono di lanciare un segnale di attenzione che dovrà portare a ‘guarire’ una delle più gravi ‘ferite’ dei nostri comuni, quella causata dal dissesto idrogeologico”. Lo scrivono in una nota congiunta i sindaci di Laganadi, Michele Spadaro, e di Calanna, Domenico Romeo, che commentano la delibera 439 del 30 novembre con la quale sono stati assegnati rispettivamente 180 e 250 mila euro dall’Ente regionale.

Si raccolgono così i frutti di una seria, costante e puntuale attività amministrativa che ha intercettato, ed intercetta ancora, risorse fondamentali per le comunità locali.

“Questo finanziamento – scrivono Spadaro e Romeo – esprime tutta l’attenzione e l’impegno, da parte delle nostre amministrazioni comunali, per cercare di contenere gli effetti della fragilità dei nostri versanti e dell’ascolto e disponibilità da parte di questa Giunta Regionale di sostenere in modo concreto le diverse realtà locali.

Impegno, attenzione, disponibilità e collaborazione fra i vari livelli di governo dei nostri territori, hanno portato a questo eccellente risultato”.

“Il nostro ringraziamento – concludono i primi cittadini – va alla Regione Calabria, alla Giunta guidata dal Presidente ff Nino Spirlì, e soprattutto all’Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari Opportunità, ing. Domenica Catalfamo per l’impegno, la competenza, la vicinanza e la sensibilità mostrata, ancora una volta, a sostegno delle comunità”.