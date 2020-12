A Gioia Tauro la campagna “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”

Fratelli d’Italia si mobilita a sostegno delle aziende italiane, dei

suoi prodotti tipici, e del piccolo commercio. In avvicinamento alla

settimana natalizia, Fratelli d’Italia, promuove ed organizza nelle

piazze italiane gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto

fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà

impacchettarlo, grazie all’impegno dei nostri volontari, con una

inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “compra

italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

Domani a Gioia Tauro presso la Galleria del centro alle 18:00 sarà

allestito il Gazebo con i simpatizzanti, gli iscritti e i volontari

del partito.