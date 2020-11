Vigili del fuoco intervengono per trasportare in ospedale uomo di circa 180 kg

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Siderno e Monasterace su richiesta del 118 sono intervenute a Caulonia per il recupero di una persona di circa 180 kg che era a casa privo di conoscenza per patologie pregresse. Si è reso necessario l’intervento dei pompieri con la barella toboga per trasportare l’uomo lungo la strada sterrata dove si trovava l’abitazione fino alla strada principale. L’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale di Locri.