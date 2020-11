SMS Solidale per Nuovi Orizzonti: “Abbiamo visto vite cambiare”

Si può riaccendere la speranza in tanti giovani, vittime di dipendenza, violenza e sfruttamento,sostenendo i progetti di prevenzione e accoglienza,

contribuendo all’avvio di un nuovo centro di reinserimento sociale.

La pandemia in atto ha aggravato la situazione di tutti, soprattutto delle persone più fragili e vulnerabili, evidenziando disuguaglianze e povertà, ma facendone emergere anche di nuove. In Italia il disagio giovanile è in crescita esponenziale.

Non a caso Papa Francesco il 15 ottobre 2020 ha chiesto a tutti di sottoscrivere un patto educativo globale per rispondere alla “catastrofe educativa” in atto, aggravata dalla pandemia, dinnanzi “ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già̀ allarmante (con oltre 250 milioni di bambini in età̀ scolare esclusi da ogni attività̀ formativa)”. Il Papa propone “un percorso integrale, in cui si va incontro a quelle situazioni di solitudine e di sfiducia verso il futuro che generano tra i giovani depressione, dipendenze, aggressività̀, odio verbale, fenomeni di bullismo”.

I Report sul mondo giovanile confermano che i nuovi poveri oggi sono i giovani con dati davvero allarmanti relativamente alla crescita del mercato della droga e delle attività illegali in Italia (più di 1 ragazzo su 4 fa uso di droga nel periodo scolastico), al legame tra droga e criminalità nel mondo giovanile, all’aumento delle nuove dipendenze e alla diffusione della ludopatia (sembra coinvolgere circa 1 ragazzo su 3 tra gli studenti delle scuole superiori).

Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante, è attiva su tutto il territorio nazionale da più di venticinque anni, con un’esperienza concreta di prevenzione, intervento ed accoglienza di tanti giovani che, grazie alle varie iniziative e ai percorsi specifici proposti, sono rinati.

La campagna di raccolta fondi tramite sms solidale per Nuovi Orizzonti sostiene i Centri e le Cittadelle Cielo per le attività di

prevenzione nelle scuole e negli ambiti giovanili,formazione al volontariato per attivare nuovi progetti, accoglienza di chi è a rischio o già in situazioni di dipendenza, attività residenziali di reinserimento sociale.

dando una nuova possibilità di vita a tanti giovani e migliorando le condizioni sociali di tutti.

Dal 26 novembre al 6 dicembre 2020 donando un SMS o chiamando da telefono fisso il 45598 si sosterranno i progetti di prevenzione e accoglienza dei giovani contribuendo all’avvio di un nuovo Centro di reinserimento sociale per tanti giovani e persone vittime di dipendenze, violenza e sfruttamento, grazie a Nuovi Orizzonti.

Con Nuovi Orizzonti abbiamo visto vite cambiare! – Al 45598 dona 2€ con un SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali, oppure 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, di 2 e 5 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

