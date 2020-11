La Cisl di Reggio Calabria in campo per la X Festival della Dottrina Sociale “MEMORIA DEL FUTURO”

In occasione della decima edizione del Festival della Dottrina Sociale

(iniziativa che si svolgerà in altre 28 città italiane) il cui il tema

è MEMORIA DEL FUTURO, la Cisl di Reggio Calabria prenderà parte ad un

evento alla presenza, oltre che della Segretaria Generale provinciale

Rosy Perrone, di S.E. Giuseppe Morosini, Vescovo di Reggio Calabria, e

del Prefetto di Reggio Calabria dott. Massimo Mariani. Il Festival

della Dottrina Sociale è un luogo di confronto tra cattolici impegnati

nel lavoro, nell’impresa, nel sociale e nelle istituzioni pubbliche,

che hanno come finalità la costruzione del bene comune e trovano nella

Dottrina Sociale della Chiesa l’elemento ispiratore e il punto

unitario per l’azione e le scelte individuali.

Il gesto concreto e dall’alto valore simbolico che si andrà a

compiere, nella mattinata di lunedì 23 Novembre ore 10, è la

benedizione presso la curia arcivescovile Rc Bova da parte del Vescovo

di un albero di melograno. Alla presenza di un numero ristretto di

persone , in ottemperanza ai dispositivi normativi in materia anti

Covid. L’alberello di melograno una volta benedetto sarà piantato in

un luogo simbolo della nostra città, in un’aiuola del lungomare, a

testimonianza di legalità, unità, sostegno, e condivisione di intenti

nel perseguimento del Bene comune.