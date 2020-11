Incontro on line promosso dalla cooperativa sociale Hermes 4.0

Se ne parlerà domani 30 Novembre alle 18.30, in un incontro on line promosso dalla cooperativa sociale Hermes 4.0, che lo trasmetterà online sulla propria pagina facebook, in collaborazione con l’Associazione Volare.

Parteciperanno Luca Bianchi, autore del libro e direttore dello SVIMEZ, Santo Biondo, segretario generale UIL Calabria, Angelo Sposato, segretario generale CGIL Calabria, Manuela Stranges, ricercatrice di demografia Unical, Antonio Viscomi, deputato PD e Federica Roccisano, economista e presidente della Hermes 4.0.

La scelta di presentare il libro in questo delicato momento storico è legata alle difficoltà che la Calabria sta affrontando in relazione all’emergenza COVID e alle particolari condizioni del sistema sanitario regionale che generano difficoltà e diseguaglianze ancora più marcate rispetto a quanto avviene nelle altre Regioni.

Il libro edito da Rubbettino, “Divario di cittadinanza, Un viaggio nella nuova questione meridionale”, infatti, è un diario di un viaggio nel Mezzogiorno, dove la cittadinanza limitata, connessa alla mancata garanzia di livelli essenziali di prestazioni, è il tema principale con il quale misurarsi. Durante l’incontro sarà raccontato quanto viene riportato nel libro e dibattuto insieme a chi vive e prova quotidianamente a contrastare le diseguaglianze citate nel libro.

La partecipazione è aperta a tutti, tramite le pagine social della Hermes 4.0 e dei partecipanti.