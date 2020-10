Si aprono le porte della sede centrale della Nuova Scuola Pitagorica

Il dieci ottobre ha aperto ufficialmente la sede centrale crotonese della Nuova Scuola Pitagorica.

Nel cuore della città, gli splendidi locali che affacciano su Piazza Duomo, diventano così un luogo di cultura aperto a tutti dove fondere iniziative filosofiche e educative, uno spazio fisico di scambio di idee e confronto.

Alla presenza di numerose autorità civili, religiose e professionalità giunte anche da fuori regione il presidente Marco Tricoli e lo scolarca Salvatore Mongiardo hanno illustrato le finalità e il percorso che la Nuova Scuola Pitagorica ha svolto per arrivare oggi ad aprire questo importantissimo centro che si pone ambizioni internazionali.

Tra gli ospiti anche il Prof. Nisticò, il quale oltre a ricordare il prestigioso progetto del Dulbecco Institute, ha anticipato la collaborazione con la Nuova Scuola Pitagorica e l’università Magna Grecia per l’istituzione di una Summer School proprio nella nuova sede della NSP.

A tagliare il nastro l’Avv. Mungari, che con la sua famiglia ha messo a disposizione della Nuova Scuola Pitagorica questi splendidi locali.

Tra gli altri progetti anticipati durante l’inaugurazione quelli di allestire all’interno della sede una biblioteca con annesso angolo lettura, un luogo di studio e incontro, e iniziative legate alla formazione in generale, anche universitaria.

Un momento storico quindi per la città di Crotone che si affaccia con rinnovato entusiasmo a un futuro da protagonista e guida, proprio come ai tempi di Pitagora, per un cambiamento etico, filosofico e scientifico oggi più che mai necessario all’intera umanità, teso a costruire una società più felice e armonica.

Nei prossimi giorni saranno comunicati i primi eventi in programma, mentre per qualsiasi richiesta di maggiori informazioni la Nuova Scuola Pitagorica è sempre pronta aperta e disponibile a tutti attraversò il suo sito internet ufficiale nuovascuolapitagorica.org.