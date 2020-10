Forum Terzo Settore Piana di Gioia Tauro: “Uniamo le nostre forze contro il virus”

“Apprendiamo dalle associazioni e dai cittadini del territorio della Piana di Gioia Tauro di molte criticità riguardo l’approvvigionamento dei tamponi per la diagnosi del Coronavirus” ad affermarlo, in una nota, Fratel Stefano Caria, portavoce del Forum del Terzo settore della Piana di Gioia Tauro, organizzazione che aggrega 40 realtà associative e cooperativistiche del territorio.

“Vi sono, inoltre -prosegue Caria- lunghi tempi per processarli con conseguente ritardo nella ricostruzione della catena dei contagi ed esposizione al virus delle persone fragili”

“Comprendiamo l’emergenza e le difficoltà ataviche del nostro territorio -incalza il forum del terzo settore- e siamo grati ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari impegnati con abnegazione e dedizione alla causa, ma è proprio il sistema che presenta delle forti criticità, che potrebbero portarlo inevitabilmente al collasso”

“Bene in questa direzione dunque le ultime iniziative di qualche sindaco e parlamentare locale per aver promosso l’arrivo di test rapidi, che consentirebbero ricoveri più veloci e immediati nel nosocomio polistenese, che ad oggi non è autorizzato, purtroppo, a far processare al proprio interno i tamponi effettuati”