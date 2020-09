Santa Maria del Cedro, il consigliere regionale Antonio De Caprio dona mille mascherine all’Istituto comprensivo

Un piccolo ma significativo gesto è quello compiuto oggi dal consigliere regionale Antonio De Caprio, che ha voluto consegnare mille mascherine di comunità in tessuto doppio per i bambini e il personale dell’Istituto comprensivo “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro, importante centro della costa tirrenica cosentina, al quale afferiscono anche i plessi scolastici dei Comuni di Orsomarso, Grisolia e Verbicaro. La consegna è stata possibile grazie anche alla sensibilità dimostrata dalla camiceria Bottone di Orsomarso, col titolare, Gianluca, che ha da subito abbracciato l’idea di De Caprio.

«Ognuno di noi in questi momenti difficili deve cercare di fare qualcosa – ha spiegato De Caprio – e la consegna di queste protezioni ai piccoli allievi della scuola di Santa Maria vuole rappresentare un gesto di vicinanza alle nostre comunità. Perché la battaglia col Covid non è ancora finita, ed ognuno, per quanto può, deve cercare di fare la propria parte».

All’iniziativa che si è svolta questa mattina erano presenti, oltre all’onorevole De Caprio, il dirigente scolastico Gerardo Guida, i suoi vice Carmine Raimondi e Patrizia Manco, il Dsga Antonella Marcella Cirimele, gli assistenti amministrativi Sofia Cetraro e Letizia Nocito, ed il titolare della camiceria Gianluca Bottone.

Da parte di De Caprio, poi, un ringraziamento «a tutto il personale della scuola che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, ed a Gianluca Bottone per avere aderito fattivamente mettendoci il lavoro». Infine, dal politico cosentino un «grande augurio a tutti i ragazzi, alle loro famiglie e al personale docente e non, che si apprestano ad iniziare un nuovo anno scolastico, con l’auspicio che possa essere il più sereno possibile».