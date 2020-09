Reggio, tratto della via Nazionale di Catona intitolato alla memoria dell’ex sindaco Musolino. Marra (Pd): “Iniziativa dall’alto valore simbolico”

“L’intitolazione di un tratto della via Nazionale di Catona alla memoria di una figura storica per la nostra città, Michele Musolino, è un motivo d’orgoglio per l’intera comunità che ha avuto il pregio di conoscerlo e amarlo”. Lo afferma Enzo Marra, consigliere comunale PD.”Sindaco di Reggio Calabria, Michele Musolino, era un politico e un poeta. Avvocato di prestigio, dirigente socialista, meridionalista – continua Marra – la città gli riconosce attraverso un ricordo mai sbiadito dal tempo, la qualità di sindaco senza macchia e senza paura delle consorterie mafiose. Ha onorato Catona attraverso la sua rettitudine e le su doti umane. Non nascondo la mia soddisfazione accompagnata da un pizzico di commozione, ricordando la mia proposta di tanti anni fa in consiglio circoscrizionale di intitolare la Via Nazionale ad un personaggio illustre figlio di Catona”.

“E adesso che la Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria ha dato seguito a quest’iniziativa dall’alto valore simbolico, recependo la mia proposta – conclude la nota – il territorio di Catona avrà anche un luogo fisico in cui rintracciare la memoria storica di una figura che le ha dato lustro e onorabilità”.