Reggio Calabria – Incontro con i candidati sindaci a Cannavò

Si svolgerà lunedì 14 settembre alle ore 21.00 in piazza Chiesa a Cannavò, un incontro con i candidati sindaco, organizzato dalla comunità parrocchiale trecampaniliunsolocuore di Riparo, Prumo Cannavò, che sarà moderato dalla giornalista Anna Foti,

L’iniziativa, alla quale sono stati invitati tutti i candidati sindaco, rientra nell’ambito delle attività di partecipazione e cittadinanza attiva della comunità che nel corso degli anni, in uno spirito di collaborazione, ha realizzato, partendo, dal “basso” numerose attività per il bene comune.

Scopo dell’incontro è quello di conoscere direttamente candidati e programmi con particolare attenzione a ciò che in concreto si vorrebbe realizzare per la comunità di trecampaniliunsolocuore, inoltre si vuole offrire alla comunità un ulteriore strumento per sensibilizzare sull’importanza dell’esercizio del diritto dovere del voto e sulle scelte che devono essere responsabili e libere.

Nel rispetto delle direttive sulle misure anti covid, tutti dovranno essere muniti di mascherina rispettare il distanziamento sociale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno date nel corso della serata.

