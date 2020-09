Matteo Richetti In Calabria per i ballottaggi di Reggio e Taurianova

Martedì 29 settembre il Cofondatore di Azione Matteo Richetti, sarà – in vista del voto per i ballottaggi – prima a Reggio Calabria alle ore 16 in Via Crocefisso per sostenere la candidatura del sindaco Giuseppe Falcomatà e poi alle ore 19 a Taurianova, presso Piazza Italia , per sostenere la candidatura del sindaco Fabio Scionti.

Come annunciato dallo stesso leader di Azione Carlo Calenda, il partito è al fianco di quei candidati che rifiutano populismo e demagogia e sono esempi di onestà, concretezza e pragmatismo. A Reggio Calabria e Taurianova non bisogna interrompere le esperienze di buon governo e sostegno alla legalità.