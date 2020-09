“L’Ordine dei Geologi della Calabria esprime soddisfazione per l’elezione al Consiglio Nazionale dei Geologi di Franco Violo, calabrese doc, da sempre attento e al servizio del territorio”.

Ad affermarlo è il presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta che mette in evidenza come “la designazione di Violo a Presidente del CNG conferma, anche su scala nazionale, l’apprezzamento della categoria verso la politica ordinistica calabrese”.

“Con la lista “Progettare il futuro”, il geologo Violo già consigliere e Presidente dell’Ordine dei Geologi regionale, uomo e collega di grandi qualità tecniche, umane e morali, è risultato il candidato più votato a livello nazionale. Un risultato che premia non solo i contenuti della proposta progettuale ma anche, il lavoro svolto da professionisti calabresi. Al prossimo neo presidente, faccio le mie congratulazioni e quelle di tutti i geologi della Calabria, certo che continuerà con impeccabile meticolosità il suo impegno a favore della sua Regione e del Paese. Quella che portiamo avanti quotidianamente è una battaglia di civiltà e per il territorio: l’impegno dell’Ordine dei geologi è per la difesa, tutela e valorizzazione della nostra terra geologicamente giovane e di frontiera ma che ci chiede non solo risposte e azioni concrete ma anche una forte responsabilizzazione collettiva”.