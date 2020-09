Elezioni Comunali: Parte il M.E.D.A TOUR dei quartieri

Partirà Venerdì 4 Settembre dal Lungomare FALCOMATÀ il “MEDA in TOUR”, l’assemblea itinerante del Movimento Europeo Diversamente Abili all’interno dei quartieri della città dello Stretto. I Candidati Alla Carica di Consigliere il COORDINATORE REGIONALE e quello Provinciale incontreranno i cittadini di tutti i quartieri per i prossimi 15 Giorni e si concluderà Giovedì 17 all’arena Ciccio Franco.

“Nel corso delle Varie Tappe gli abitanti potranno segnalare tutte le criticità presenti nei loro quartieri”, viene spiegato dal Segretario Regionale Giuseppe Bruzzese, ma non solo segnalazioni illustreremo le proposte contenute nel “Programma per Reggio ” pensato per dare risposte e ottenere quanto ai diversamente abili spetta per diritto qualunque sia la loro fede o il loro credo.

Durante tutto il Tour verrà anche effettuata una Raccolta Firme per chiedere a chiunque Sarà il Nuovo Sindaco della Città l’istituzionalizzazione dello sportello unico per le Disabilità.