A Praia a Mare sabato primo appuntamento tra ambiente e musica

Praia a Mare, assegnataria, per la quinta volta del prestigioso vessillo “Bandiera blu” a riconferma dell’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale a tutela dell’ambiente, continua a promuovere e programmare iniziative volte alla valorizzazione del mare, risorsa infinita come infinita e trasparente ne è l’immensità.

Un mare cui fanno da cornice la superba torre normanno – aragonese, il monumentale Castello dei Marchesi Cosentino di Ajeta, oggi prestigioso B&B e il suggestivo santuario mariano Madonna della Grotta , luogo di culto e sito archeologico tra i più importanti d’Europa.

Un connubio perfetto tra turismo e sostenibilità nella prospettiva di un’offerta diversa, di pregio, che sappia contenere tutti i valori del rispetto per l’ambiente, per il luogo, per la storia che si racconta nelle teche dell’importante Museo di arte moderna e contemporanea.

Sulla base di tali premesse si è inteso sposare la proposta progettuale dell’Associazione Culturale CalabriArtes, presieduta da Enzo De Carlo, la quale ha programmato per il 19 e 26 settembre l’evento “Il valore della Bandiera blu”.

Due importantissimiappuntamenti che puntano l’attenzione sulle scelte politiche di Praia a Mare, sulle strategie studiate e adottate per difendere l’ambiente e il mare attraverso modelli di sostenibilità e, soprattutto, a garanzia di un turismo sicuro.

Quello del 19 settembresarà un momento di profonda riflessione sull’importanza del mare, come risorsa da proteggere e tutelare attraverso la proiezione di cortometraggi e video sull’ambiente a cuifarà seguito il concerto dell’orchestra di Saverio Mercadante “ Il cinema e il mare”.Saranno intonate le migliori colonne sonore del cinema italianoconomaggio ad Ennio Morricone.

Il 26 settembre la parola sarà rivolta nuovamente al mare con ilconcerto di Francesca Alotta “ Anima mediterranea”, un momento di evocazione dei suoni del mare, un’occasione di ascolto di quello che viene dal profondo del mare, dalla sua anima.

La location scelta è l’accogliente Piazza Italia, più volte salotto cittadino ospitante prestigiosi eventi culturali ma soprattutto cuore pulsante della vita sociale e turistica del paese. Sarannorispettate e adottate tutte le misure previste dalla normativa anti covid 19.

Apprezzabile in un tempo come quello che stiamo vivendo, dominato da rischi di contagio e gestito da esigenze emergenziali, l’attenzione rivolta all’ambiente, alla salvaguardia e alla sicurezza. Un messaggio di salubrità e protezioneè quello che l’amministrazione di Praia a Mare vuole trasmettere