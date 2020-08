Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà incontra i rappresentanti di Comunità Competente

Dopo l’adesione all’appello programmatico promosso da Comunità Competente, come già annunciato la scorsa settimana, il sindaco Giuseppe Falcomatà incontrerà una delegazione del movimento guidato dal portavoce Rubens Curia. “Vogliamo condividere le proposte per una riforma complessiva del comparto sanitario – ha spiegato Falcomatà – partendo da presupposti programmatici che guardano al tema della partecipazione civica e del dialogo con gli operatori del settore, per la creazione di un nuovo modello di sanità pubblica che guardi anzitutto alle esigenze del cittadino”. L’incontro, al quale prenderanno parte Rubens Curia, in qualità di referente di Comunità Competente e Maria Teresa Roto, referente dell’associazione dei malati cronici, si terrà martedì 11 agosto alle 18.30 presso la sede del “Comitato del Sindaco” in via Crocefisso (incrocio via Arcovito).