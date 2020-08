Reggio Calabria – Dal 24 al 28 agosto la settimana dell’accoglienza all’Asd Centro Reggio Junior

Presso l’ASD Centro Reggio Junior è tutto pronto per l’Open Day gratuito per ogni singola categoria giovanile.

Dal 24 al 28 Agosto 2020 è in programma la Settimana dell’accoglienza.

Di seguito il programma dettagliato della settimana:

Ogni giorno dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Lunedì 24 Agosto 2020

Cat. Esordienti

(Anno 2008-2009)

Martedì 25 Agosto 2020

Cat. Pulcini

(Anno 2010-2011)

Mercoledì 26 Agosto

Cat. Giovanissimi

(Anno 2006-2007)

Giovedì 27 Agosto

Cat. Piccoli Kids – Primi Calci

(Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015)

Venerdì 28 Agosto

Cat. Allievi

(Anno 2004 – 2005)

Seguite e comunicate l’eventuale partecipazione sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram oppure contattando il recapito telefonico riportato in locandina.