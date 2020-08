Helios Magazine su nomina Valentina Arcidiaco Garante dell’infanzia e l’adolescenza del Comune di Reggio Calabria

Comprendere e risolvere le difficoltà dell’individuo partendo dal contesto in cui vive. E’ una regola fondamentale nel lavoro di un qualsiasi psicologo e psicoterapeuta. Ma lo è ancor di più per Valentina Arcidiaco, pochi giorni fa nominata dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, Garante dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza del Comune reggino. Una professionista della grande famiglia di Helios Magazine, rivista di Studi Sociali attiva dal 1996, che approda al giusto riconoscimento di un ruolo istituzionale che in questi ultimi anni ha consentito di alzare il livello di attenzione su una fascia d’età, quella che và dall’infanzia all’adolescenza, che più di altre ha pagato il prezzo di una crisi economica senza fine, aggravata oggi dall’emergenza covid-19.

L’intero gruppo di studio di Helios Magazine saluta con soddisfazione la nomina di Valentina Arcidiaco. E’ stata una scelta azzeccata, che esalta il lungo lavoro di psicologa, psicoterapeuta svolto da Valentina, in Italia e all’estero. Quindici anni di professione svolta con successo con ragazzi affetti da deficit psicologico, con minori autistici, e con i detenuti. Nel curriculum di Valentina Arcidiaco, il lavoro in Gran Bretagna, in un centro specializzato nei pressi di Oxford, e i numerosi incarichi svolti in Italia, tra Sud e Nord del Paese. Risultati in cui c’è tutta la sensibilità, l’attenzione, il rigore con cui il neo garante dell’Infanzia e l’adolescenza di Reggio Calabria ha svolto il proprio lavoro. Laureata in Psicologia – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’università di Firenze, e master di II Livello “Criminalità devianza e sistema penitenziario”, all’Università della Calabria, Valentina Arcidiaco ha lavorato come “esperto” per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come psicologo orientatore e come psicologo presso il consorzio Geass e la Cooperativa Sociale 26 agosto.

Dall’anno 2000 collabora con la rivista di Studi Sociali Helios Magazine, nella quale ha pubblicato numerosi articoli sui risultati delle sue ricerche in ambito scolastico per lo stesso centro studi e articoli di carattere scientifico.

Nel congratularci con Valentina, per questo suo nuovo prestigioso ed importante incarico, e nell’augurarle buon lavoro, siamo certi che il suo impegno, anche in questo frangente, produrrà risultati concreti a tutto vantaggio della comunità giovanile reggina, che da oggi può contare su una valida e preparata professionista del settore.

Giorgio Neri