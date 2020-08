Atam: domani attivazione Car Sharing C’ENTRO presso la Stazione di Villa San Giovanni

Domani mattina, 7 agosto 2020 alle ore 9:30 negli spazi antistanti la Stazione Ferroviaria di Villa San Giovanni si terrà la consegna ufficiale degli stalli per il Car Sharing C’ENTRO da parte del Comune di Villa ad ATAM.

All’evento parteciperanno:

il Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, l’assessore, Massimo Morgante, Ida Albanese, responsabile dell’ufficio tecnico, e per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Responsabile del Servizio Mobilità, Trasporti, ITS, Luigi Stracuzzi, il RUP, Antonio Romeo e per ATAM SpA, Francesco Perrelli, Amministratore Unico, e Viviana Fedele, Responsabile aziendale unità Risk Management e servizio Car Sharing.

A questo primo appuntamento seguirà anche la consegna di altri stalli che verranno predisposti difronte gli attracchi della Caronte, per permettere a turisti e non di conoscere le bellezze della nostra terra, potendosi spostare in modo semplice ecologico ed economico.