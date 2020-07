“Spiritum for Emergency – Covid19”, disponibile su tutte le piattaforme

E’ uscito lo scorso 2 luglio su tutte le principali piattaforme digitali “Spiritum for Emergency – Covid19”, il disco nato per dare un segnale di vicinanza a quanti si trovano in situazioni di assoluta emergenza sanitaria e umanitaria.

L’artefice del progetto è Daniele Sorrentino (aka Hacienda – D), che ha ideato e realizzato il disco i cui ricavati andranno interamente a sostegno di Emergency, l’associazione italiana indipendente nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e, più in generale, alle vittime della povertà e di situazioni di grave crisi. Emergency, da sempre promotrice di una cultura di pace e solidarietà, ha sin da subito accolto favorevolmente il progetto.

Proprio a causa del Covid, il mondo della musica sta fronteggiando in questi mesi una crisi senza eguali, ma i musicisti a cui è stata chiesta disponibilità hanno aderito subito con grande slancio. Tutti, dai nomi più noti a quelli meno noti, hanno sposato in breve tempo l’idea di un progetto originale e, ad oggi, unico nel suo genere.

“Spiritum for Emergency – Covid19” è nato così. L’album contiene 12 brani di 12 diversi artisti italiani ed internazionali rielaborati e ri-arrangiati per l’occasione da Hacienda-D. Ognuno dei pezzi che compongono il disco è stato infatti sottoposto, in accordo con gli autori, ad un ri-editing ed ha così riacquistato una nuova vita. Il progetto ha l’onore di avere come madrina la poliedrica Violante Placido, che ha accolto con entusiasmo l’idea di poter dare il suo personale contributo alla causa.

La vendita e lo streaming del disco, disponibile sulle principali piattaforme a partire da oggi, giovedì 2 luglio, serviranno a sostenere i progetti che Emergency ha in atto, in Italia e nel resto del mondo, in risposta a tante diverse forme di emergenza legate al Covid-19. Il dettaglio di queste attività di intervento è reperibile sul sito dell’associazione, al link https://www.emergency.it/cosa-facciamo/risposta-covid/.

Gli artisti che hanno messo a disposizione un loro brano per il progetto sono tanti e provenienti da ben 8 differenti nazioni: Abstrak Jaz berlinese, ma originaria del Canada; Al The Coordinator, alias Aldo D’Orrico, chitarrista e cantante cosentino; la band campana degli A Toys Orchestra; Cassidy (alias Mauro Nigro) anche lui di Cosenza che è anche l’autore del video promozionale del progetto “Spiritum for Emergency – Covid19”, che potete vedere al link https://bit.ly/3dXQtEm; il duo belga dei Coffee Or Not; i berlinesi Floor 5 provenienti in realtà da Russia e Italia; Her Skin giovanissima cantautrice modenese (all’anagrafe Sara Ammendolia); Leelo cantautrice originaria di Tartu, Estonia, ma stabilitasi anche lei a Berlino; la già citata Violante Placido; Jerry Springle cantante e scrittrice originaria dell’Ucraina; Surma (alias Débora Umbelino) originaria del Portogallo; e infine The Rodeo musicista e cantante parigina di origine vietnamita.

Un parterre di grande prestigio, quindi, per un disco le cui principali caratteristiche sono, senza dubbio, il grande respiro internazionale e la forte componente femminile, cosa quest’ultima non sempre scontata all’interno del mondo musicale. Un mondo che soffre generalmente di un diffuso gender gap, spesso associato a stereotipi che vogliono l’industria musicale sempre legata ad una predominante componente maschile.

Il progetto, il cui management è curato da “Maccheroni Label” e coordinato da Vincenzo Belvedere, è il frutto di un grande sforzo produttivo e organizzativo che si spera potrà portare ad un grande risultato in favore degli ultimi.

A questo link potrete acquistare “Spiritum for Emergency – Covid19”, dando così un piccolo ma importantissimo contributo alla causa >>>> https://ampl.ink/aKzew.