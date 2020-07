Sicurezza online: i consigli da seguire, dagli acquisti al gaming

Il periodo appena trascorso ha fatto capire agli italiani che Internet non è solo uno strumento accessorio o un semplice svago, ma una risorsa quasi indispensabile. Durante le settimane di lockdown, infatti, tanti consumatori si sono resi conto delle grandi opportunità offerte dal web, sia per quanto riguarda lo shopping, che per il gaming online.

Questi ultimi sono due settori che hanno registrato un vero e proprio boom negli ultimi mesi, al punto da raddoppiare traffico e giro d’affari. Però, più aumentano gli utenti in rete, più crescono i rischi, in special modo se non si sta attenti alle insidie che si nascondono dietro ogni angolo del digitale. Per questo è importante seguire alcuni suggerimenti utili per ridurre i pericoli su Internet, sia quando si naviga e si acquista sugli e-commerce, sia quando si gioca online.

Fattore e-commerce: come acquistare evitando rischi

Attenzione agli acquisti online, perché vanno evitate tutte le piattaforme senza la partita IVA specificata nel footer, e senza dei contatti reali. In secondo luogo, mai acquistare sui siti web sprovvisti di HTTPS e di protocollo SSL, perché si rischia di vedersi clonata la carta di credito.

In ogni caso, potendolo fare, è meglio pagare usando portafogli elettronici come PayPal, che sono decisamente più sicuri e a prova di truffa, anche per via della possibilità di richiedere un rimborso. Bisogna poi diffidare di tutte quelle piattaforme di vendita che offrono prezzi ridicoli, perché si tratta sempre di prodotti contraffatti, o di vere e proprie truffe, che non spediscono alcunché al cliente. Infine, vale sempre la regola dell’antivirus e del browser aggiornati, per evitare falle di sicurezza.

Seguendo questi suggerimenti è possibile ridurre drasticamente il rischio di cadere vittime dei tranelli dei truffatori online.

Gaming online e sicurezza: i suggerimenti più utili

Piattaforma che usi, regole che trovi: su Internet si rischia sia quando si gioca da console, sia quando si gioca da browser. Si parte dal secondo, per via della sua semplicità: meglio aggiornare sempre il proprio software di navigazione, e lo stesso discorso deve essere applicato anche all’antivirus (da acquistare, dato che quelli gratuiti sono spesso incompleti).

Occhio anche alle certificazioni, a seconda del tipo di portale online che si decide di frequentare. Prendendo come esempio concreto un casinò online, questo sito web ad esempio ha tutte le certificazioni necessarie per avere la certezza di utilizzare una piattaforma legale, e si fa riferimento al bollino dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).