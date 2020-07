Reggio Calabria – Ripartono le adesioni a Potere al Popolo!

Ripartono le adesioni a Potere al Popolo!

Rosa dei Venti dalle 19:00 alle 21:00 per dare la possibilità di aderire a chi fosse interessato al progetto di Potere al Popolo! Domani , giovedì 9 luglio, saremo sul Lungomare Falcomatà all’altezza delladalle 19:00 alle 21:00 per dare la possibilità di aderire a chi fosse interessato al progetto di Potere al Popolo!

Perché aderire a Potere al Popolo?

Aderire a Potere al Popolo significa mettere al centro i bisogni delle nostre comunità, per radicarci nei territori e lì sperimentare forme di autogoverno e di resistenza

, progetto politico dal basso nato due anni fa con lo scopo di restituire potere alle classi popolari del Paese, quelle più duramente colpite dalla crisi economica e dalle diseguaglianze, e di scompaginare le prassi della partecipazione e della rappresentanza politica.Per smettere di essere soli ed entrare in una comunità coerente e generosa, fatta di migliaia di donne e uomini che ogni giorno si rimboccano le maniche. Non abbiamo intenzione di abituarci alla rassegnazione di chi ritiene che le cose non possano cambiare.Potere al Popolo è un movimento senza leader, né burocrazie e sponsor da professionisti della politica. Ogni attivista sceglie in prima persona portavoce, statuto, Coordinamento nazionale, e partecipa alle decisioni più importanti della vita collettiva attraverso strumenti che incentivano democrazia, partecipazione e trasparenza.Potere al Popolo nasce da e alimenta un circuito di pratiche che attiviste e attivisti da ogni parte di Italia hanno sperimentato negli anni, in diversi ambiti. La nostra pratica politica si articola ogni giorno nelle lotte, nel controllo popolare, nel mutualismo che è resistenza sociale ed economica e insieme presa di coscienza.Vogliamo stare col fiato sul collo a chi ci governa, portare la voce del popolo fin dentro le Istituzioni, a partire da quelle locali, in cui i nostri attivisti diventano punti di riferimento per il territorio.Vogliamo trasformare il mondo, partendo dalle comunità e dai quartieri in cui viviamo. Reggio Calabria e la sua provincia sono i migliaia di giovani che emigrano ogni anno. Sono i pazienti che devono recarsi al nord per cure qui introvabili. Sono i diritti calpestati dalla criminalità organizzata e dalle clientele che la politica ha costruito nei decenni, legandosi a massoneria e consorterie che reggono il destino di intere comunità. Noi questo destino vogliamo cambiarlo, insieme a tutti coloro che vogliano impegnarsi nella politica autentica, quella della militanza, degli ideali e della passione.