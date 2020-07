Reggio Calabria – Nuovo incontro dell’associazione “Donne Insieme”

Dopo alcune dirette facebook su vari e interessanti temi rispetto ai quali sono intervenute professioniste e esperte, l’associazione culturale “Donne Insieme” ha finalmente incontrato il suo “pubblico” in una cornice estiva e fresca, e non per il clima, quanto piuttosto, per le modalità con si è svolto l’evento.

Ed infatti, l’associazione ha organizzato una serata all’insegna della cultura durante la quale oltre a parlare del libro “Credetemi è accaduto” con l’autrice Teresa Carmine Romeo, è stato proiettato un video che riguarda il progetto “Noi insieme, noi in foto” realizzato dall’associazione stessa e che riassume ciò che queste amiche, insieme, vogliono fare: promuovere la donna, l’essere donna, ad ampio raggio, con pregi, difetti, abilità, competenze e professionalità. La serata ha avuto luogo lunedì 27 luglio presso il Jammin Village sul lungomare condofurese. L’Associazione ha potuto così, presentarsi dal “vivo” e a chiusura serata ha consegnato le tessere di “socie onorarie” per l’anno 2020 ad alcune tra le relatrici presenti e che sono intervenute durante le dirette sul social. L’evento, seguito anche in streaming su facebook, non poteva che terminare con il taglio torta e gli auguri da parte di tutti i presenti per un’attività sempre più proficua all’insegna della cultura e dell’attenzione verso quelle che sono le problematiche del territorio.