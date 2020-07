Posteitaliane “da incubo”: Giunta (SLP CISL) replica duramente “ad un attacco che scredita tutta la categoria”

Abbiamo letto con stupore e incredulità l’articolo apparso sulla stampa qualche ora fa, a firma del segretario regionale della CGIL FILT (sindacato che dovrebbe rappresentare la categoria dei trasporti, settore che soprattutto nella nostra regione dovrebbe impegnare abbastanza), che descrive Posteitaliane a Reggio Calabria come “un incubo” per i cittadini.

Rappresentando la maggioranza assoluta dei lavoratori postali nella provincia, oltre che nell’ufficio postale preso di mira, non posso fare a meno di replicare a tali affermazioni.

Posteitaliane è un Azienda fatta da lavoratrici e lavoratori che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per offrire il miglior servizio possibile alla comunità, così come hanno dimostrato in una situazione di emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, garantendo l’erogazione di quei servizi essenziali di cui i cittadini avevano bisogno.

Ovviamente le problematiche presenti all’interno della categoria dei lavoratori postali non mancano e le conosciamo bene.

Costantemente ci confrontiamo ai tavoli negoziali, a volte duramente, per cercare soluzioni per gli addetti ai lavori e per il servizio erogato: dalla formazione alle politiche attive del lavoro (un accordo importante è stato sottoscritto in queste ore) ma, arrivare a dire che Posteitaliane a Reggio Calabria è un incubo diventa un offesa a tutte le “persone” che attraverso vari ruoli operano nel territorio per l’Azienda.

Per cui prima di scrivere ed additare lavoratori, uffici e responsabilità varie, sarebbe opportuno documentarsi bene evitando di entrare in disamine che non competono, considerando anche la qualità di estensore dell’articolo.

Francesco Carmelo Giunta

Segretario Generale

SLP CISL REGGIO CALABRIA