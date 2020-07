La quarta edizione di Restart Cosenza vecchia

Un grande percorso che mette in rete tutti quei territori che hanno in Comune un elemento universale dell’umanità: il pane.

“Il Cammino del Pane – Itinerario europeo e mediterraneo turistico-culturale” prenderà vita, giovedì 9 luglio alle ore 11, nella sede del Gal Terre Locridee di viale Trieste a Locri.

È qui che ci sarà l’incontro per avviare il progetto. Un punto di partenza che non è un caso dato che la Locride si candida a essere Capitale della Cultura italiana 2025 ed è proprio la nostra cultura, non solo gastronomica, ad essere fondata su questo.

Il pane è elemento di congiunzione e mediazione culturale, turistica e sociale in grado di unire i popoli, le comunità e i territori. Partire da qui per guardare ad altri cammini del pane sparsi in Italia e nel Mediterraneo è l’obiettivo di questa iniziativa che sta per prendere il via.

All’avvio del progetto de “Il Cammino del Pane” prenderanno parte Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee; Giovanni Calabrese sindaco di Locri; Antonio Blandi project manager de Il Cammino del Pane; Alberto D’Alessandro della Commissione europea Turismo e cultura; Mario Ialenti direttore pastorale turismo della Conferenza episcopale Abruzzo e Molise; l’esperta di marketing territoriale Simona Lo Bianco; Guido Mignoli direttore del Gal Terre Locridee.

E inoltre interverranno Laura Multari della Comunità del pane e del grano Jermano di Canolo; Luigi Bisceglia della ong Vis Betlemme dalla Palestina; Giuseppe De Guglielmo di Don Orione Shiroka Albania; Pietrangelo Pettenò di Marco Polo project Venezia; Bruno Bartolo sindaco di San Luca; Gianpietro Coppola sindaco di Altomonte; Antonio Carlomagno sindaco di Cerchiara di Calabria; Fortunato Cozzupoli direttore Gal Batir; Dino Angelaccio di Itinerari turistici religiosi interculturali accessibili – Itria; Roberto Calari esperto di sviluppo locale; Silvano Barbalace segretario regionale di Confartigianato Calabria; Alessandro Benuzzi del Cru – Consigli regionali Unipol. Modera il giornalista Rosario Condarcuri.

Nell’evento verranno rispettate tutte le normative anti Covid e c’è la possibilità di seguire l’appuntamento online agli indirizzi www.terrelocridee.it o su Facebook alla pagina Galterrelocridee.

“Il Cammino del pane” è realizzato da Officine delle Idee con Gal Terre Locridee, associazione Il Cammino del pane; Panturismo; Feisct; Teo; Confartigianato Calabria; Marco Polo project; Cru Unipol; Gal Batir e Italia slow road.

Maggiori info su www.ilcamminodelpane.it