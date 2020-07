La Grande Calabria a Reggio con il cantautore Maurizio Caristo

Sullo scenario della meravigliosa costa nord della città di Reggio Calabria, precisamente a Gallico marina, Fashion & Style programma condotto da Nicoletta Marra ha ospitato, presso il noto ristorante da Mimmo, il cantautore rock Maurizio Caristo. Il cantautore reggino già conosciuto al grande pubblico per essere arrivato in finale a Sanremo rock con il brano dal titolo ” Non te ne andare” vincendo prima le finali regionali dell’Emilia Romagna, accedendo poi alle finali Nazionali che si sono svolte al Teatro Ariston di Sanremo. Anche quest’anno sarà di nuovo presente al Teatro Ariston alle finali che si svolgeranno dal 6 al 12 settembre, sempre a Sanremo rock con un nuovo brano inedito per cercare di assicurarsi l’ambito titolo. Il cantautore reggino con la sua attività musicale sta riscuotendo l’interesse mediatico nazionale tanto che molte testate televisive hanno voluto intervistarlo come nuovo astro nascente del rock

LA Grande Calabria il canale televisivo Regionale Ch 76 .