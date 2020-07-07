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    Coordinamento per il 50° anniversario della rivolta di Reggio Calabria: il programma delle iniziative previste

    12:02 - 7 luglio 2020 Notizie archivio

    IL COORDINAMENTO PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA RIVOLTA DI REGGIO CALABRIA, CUI ADERISCONO: ALLEANZA CALABRESE, ASSOCIAZIONE SBARRE PER SEMPRE, CASAPOUND, CENTRO STUDI TRADIZIONE PARTECIPAZIONE, FIAMMA TRICOLORE, FORZA ITALIA, FORZA NUOVA, FRATELLI D’ITALIA, FRONTE NAZIONALE, LEGA, NFP, REGGIO FUTURA, STANZA 101, UDC, HA ORGANIZZATO LE SEGUENTI INIZIATIVE PER CELEBRARE QUESTO IMPORTANTE MOMENTO STORICO E PER RICORDARE E ONORARE LA MEMORIA DELLE VITTIME:

    11 LUGLIO – ORE 18,00 PIAZZA S. ANNA: PRESENTAZIONE LIBRO “RIVOLTE” DI ALESSANDRO AMORESE

    12 LUGLIO – ORE 18,00 – VILLAGGIO ASI  AREA LUNA RIBELLE : CONVEGNO “1970 – IL RUOLO DELLE   DONNE DURANTE LA RIVOLTA”

    13 LUGLIO – ORE 18,00 TERRAZZA HOTEL TORRIONE: INCONTRO DIBATTITO: “UN POPOLO IN RIVOLTA – REGGIO 1970” – I MOTI RACCONTATI ATTRAVERSO UNA TESI  DI LAUREA

    14 LUGLIO  – ORE 18,30 MONUMENTO AI MOTI : COMMEMORAZIONE UFFICIALE – ORE 19,00 STELE SEN. CICCIO FRANCO: DEPOSIZIONE OMAGGIO FLOREALE

    15 LUGLIO – ORE 18 SALA CONFERENZE MUSEO DEL BERGAMOTTO: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  DEL FUMETTO DEDICATO ALLA RIVOLTA

    18 LUGLIO – ORE 18,00 VIA GRAZIELLA DI SBARRE: MOSTRA FOTOGRAFICA

    31 LUGLIO – ORE 18,00  SEDE FIAMMA TRICOLORE: TAVOLA ROTONDA “IL SACRIFICIO DEI REGGINI PER REGGIO CAPOLUOGO”

     

     

    IL COORDINAMENTO

    Annamaria Franco

    Giovanni Romeo

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