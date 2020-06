L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club di Reggio Calabria è convocata il 28 giugno

L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club di Reggio Calabria è convocata in sessione ordinaria il giorno 28 giugno 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione presso l’auditorium Lucianum sito in via Monsignore De Lorenzo – Reggio Calabria valida con la presenza di almeno la metà più uno dei socie e occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15:00 nella medesima ubicazione, qualunque sia il numero dei Soci, con il seguente ordine del giorno: Relazione del Presidente, dei Revisori dei Conti – Approvazione Conto Consuntivo 2019 – Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali dell’Automobile Club di Reggio Calabria. 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione presso l’auditorium Lucianum sito in via Monsignore De Lorenzo – Reggio Calabria valida con la presenza di almeno la metà più uno dei socie e occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15:00 nella medesima ubicazione, qualunque sia il numero dei Soci, con il seguente ordine del giorno: Relazione del Presidente, dei Revisori dei Conti – Approvazione Conto Consuntivo 2019 – Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali dell’Automobile Club di Reggio Calabria.