La Hermes Servizi Metropolitani comunica giorni apertura servizio cassa della sede

La Hermes Servizi Metropolitani comunica che a partire dalla prossima settimana, il servizio cassa della sede sarà aperto esclusivamente nei seguenti giorni:

Martedì dalle ore 8.30 alle 12, 30

Giovedì: dalle ore 8.30 alle 12.30

La modalità d’ingresso presso lo sportello predisposto sarà gestito dalla reception rispettando il turno di arrivo.

Si pregano, inoltre, i signori contribuenti, di recarsi presso la nostra struttura muniti di mascherine; in caso contrario, in base alle normative, non sarà consentito l’accesso.

Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico sia per prenotare gli appuntamenti sia per essere ricevuti dai nostri operatori del settore tributi (Tares-Trasu-Tari/ Ici-Imu-Tasi/ Servizio Idirico integrato) comunicati in precedenza e che è possibile consultare nella homepage del sito www.hermesrc.it.