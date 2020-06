Cinquefrondi: i provvedimenti approvati dal consiglio comunale

Nelle comunicazioni il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, dopo aver comunicato tutte le iniziative e le attività per l’emergenza Covid, ha ringraziato la Presidente del Consiglio per la lettera inviata a tutti i Gruppi Politici alla quale ha risposto solo il Capogruppo di Rinascita.

Il Sindaco inoltre a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ha espresso vicinanza e cordoglio al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Claudio Tommasino, per la perdita del caro suocero.

È stata approvata la modifica del regolamento sul Taxi Sociale consentendo il servizio anche i sabato ed i giorni festivi per motivi di urgenza ed emergenza.

Approvato il regolamento per la concessione di chioschi e attività in alcuni parchi ed aree verdi con il fine di renderli attivi, puliti e farli riappropriare dai cittadini. Tra pochi giorni usciranno i bandi e inoltre verrà anche pubblicato quello per il rifugio montano costruito nella Limina e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Parco dell’Aspromonte.

Infine il Sindaco ha presentato il Programma Triennale Opere Pubbliche ed ha inoltre annunciato vari lavori in esecuzione o che partiranno entro l’anno corrente, ecco alcune opere elencate:

intervento nel Centro Storico con finanziamento ottenuto sui Borghi della Calabria;

realizzazione Piattaforma Turistica Stazione Ferrovie della Calabria;

cambio illuminazione Via Regina Elena;

interventi Scuola Francesco della Scala per aumentare le aule e rinnovare il tetto entro settembre, messa in sicurezza sismica ed impiantistica, superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico;

rete idrica zona Prunia;

rinnovo arredo urbano con particolare attenzione alla Villa Comunale e Parchi;

illuminazione Contrade, Parco Tematico zona Violelle;

cambio illuminazione ed efficientamento energetico in tutta la cittadina;

rifacimento Corso Garibaldi;

riqualificazione Stadio Cimino e PalaBonini;

realizzazione Tensostruttura con Campo Tennis e Basket;

ripristino carrabilità delle strade interpoderali Gunnari, San Lorenzo, Foresia, Mafalda;

ristrutturazione Ex Palazzo Municipale ora Casa della Cultura.