Ciao nonno Piero.

Purtroppo non abbiamo potuto salutarti un’ultima volta per come avremmo voluto, ma forse è meglio così, ricordarsi di te con la tranquillità che sapevi trasmettere.

La tranquillità che solo le persone sagge e con esperienza riescono a trasferirti, con uno sguardo, un gesto, una parola.

Mancherà il tuo essere sempre disponibile all’ interno del nostro motoclub, eri una delle colonne portanti ed uno dei più longevi.

Mancherai a noi così come a tutti quelli che “nel nostro mondo” ti hanno conosciuto ed apprezzato per il tuo essere semplice.

Ciao nonno Piero, ciao VICEPRESIDENTE, adesso proteggici da lassù quando ci mettiamo in sella alle nostre moto, quando nutriamo quella passione che ci univa. Punta il tuo faro su di noi e facci sentire la tua Guzzi sempre vicina. LAMPS…

Motociclisti…strana meravigliosa gente!