Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti

Un libro che racconta la visita di papa Francesco alla comunità Nuovi Orizzonti con un’intervista inedita al papa, le sue riflessioni rivolte ai giovani, alcune sue meditazioni. Un percorso spirituale alla scoperta della gioia con le testimonianze portate al Santo Padre da alcuni giovani accolti in comunità, gli interventi di amici di Nuovi Orizzonti presenti a questo lungo e significativo incontro, Nek, Andrea Bocelli, Matteo Marzotto, Fabio Fazio e alcune condivisioni di Chiara Amirante su come vivere nella gioia piena anche nei momenti più difficili.

Il 24 settembre 2019 papa Francesco è arrivato in segreto a Frosinone, alla Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante, per passare una giornata coni ragazzi accolti, ascoltare le loro storie, parlare con loro. Da tanti anni nella comunità si curano le ferite dell’anima di chi, per i motivi più vari, è finito nel tunnel della droga, delle dipendenze, della prostituzione, dello scarto, dell’emarginazione sociale, della disperazione. Alcuni dei giovani della Comunità hanno raccontato le loro storie di morte e resurrezione a Francesco. Da questo lungo e significativo incontro nasce questo libro, una raccolta di riflessioni sulla gioia e testimonianze, arricchita da interviste agli amici di Nuovi Orizzonti presenti alla giornata, quali Nek, Andrea Bocelli, Fabio Fazio e Matteo Marzotto. Un’intervista inedita al papa, i discorsi che Francesco a cuore aperto ha rivolto ai presenti, e alcune sue meditazioni sul tema della gioia. Chiara Amirante condivide in questo libro un percorso alla scoperta della gioia piena per imparare a passare dalla tristezza alla pace interiore, gestire gli stati d’animo e i pensieri negativi, superare l’ansia e la rabbia, liberarsi dalle dipendenze, affrontare la sofferenza trasformando le difficoltà in opportunità.

CHIARA AMIRANTE, nata a Roma nel 1966, fin dal 1990 si è dedicata ai ragazzi di strada, al “popolo della notte”, nei luoghi più degradati della città. È nata così Nuovi Orizzonti, una piccola comunità residenziale diventata in breve una vera e propria ‘factory della solidarietà’, dell’amore e dell’accoglienza, con sedi e attività in tutto il mondo, dove sono stati sviluppati servizi e Centri di accoglienza, formazione, orientamento, ascolto, prevenzione, reinserimento, case-famiglia; più di 700.000 Cavalieri della Luce si dedicano a portare la rivoluzione dell’amore nel mondo. Nel 2003 il sindaco di Roma Veltroni ha conferito a Chiara Amirante il Premio Campidoglio. Nel 2004 Giovanni Paolo II l’ha nominata consultrice del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti, incarico riconfermato fino a oggi. Nel 2012 Benedetto XVI l’ha nominata consultrice del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. È autrice di numerosi libri tra cui i bestseller Solo l’amore resta (2012), E gioia sia (2014), Dialogare con Dio (2015), La guarigione del cuore (2019).

