Lidl dona generi alimentari alla Croce Rossa Vallata del Gallico da destinare agli indigenti

“La nostra iniziativa – si legge in un comunicato stampa dell’associazione – de “il carrello Solidale” ha visto sin da subito il supporto di LIDL Italia, che non ha esitato a prestare sostegno garantendo, sia , il presidio dei volontari presso le uscite dei punti vendita, affinché tutti i loro clienti potessero soffermarsi a contribuire alla nostra azione umanitaria, sia, effettuando direttamente come azienda la donazione di beni di prima necessità da aggiungere alla nostra raccolta. La solidarietà non si ferma alla sola donazione da parte dell’azienda grazie alla sensibilità dei dirigenti Lidl, ma coinvolge anche personalmente tutti i dipendenti delle filiali coinvolte nell’iniziativa, dai direttori al personale , i quali hanno ceduto i loro “buoni spesa” per contribuire al sostegno di questa iniziativa per i più vulnerabili. Grazie allo splendido aiuto della Lidl italia, la nostra organizzazione, supportata da una rete capillare di collaborazione tra enti comunali, Parrocchie ed Associazioni, è riuscita a dare aiuto alle numerose famiglie maggiormente bisognose nei territori di Villa San Giovanni, Santo Stefano in Aspromonte, San Roberto, Fiumara, Campo Calabro, Calanna, Gallico, Catona, Sant’ Alessio in Aspromonte, Laganadi e Scilla, oltre ai centri di ospitalità dislocate nei diversi comuni.

“Una iniziativa – si legge ancora nel comunicato stampa della CRI Vallata del Gallico – ben riuscita grazie alla costante collaborazione delle amministrazioni comunali, con i sindaci in prima linea che hanno garantito presenza e supporto logistico, sposando sin da subito la nostra attività al servizio della popolazione bisognosa, esprimendo grande riconoscimento a Croce Rossa Italiana e a Lidl Italia per il prezioso aiuto ai loro cittadini. Profondo e sentito ringraziamento da parte del presidente e del consiglio direttivo CRI Vallata del Gallico ai dirigenti dell’azienda Lidl ed a tutti i dipendenti dei punti vendita coinvolti grazie per l’ospitalità, la sensibilità e la gentilezza dimostrataci, non finiremo mai di dire grazie ai nostri preziosi volontari temporanei ed effettivi che ogni giorno con il loro instancabile operato onorano l’emblema CRI mettendo in atto i 7 principi ispiratori dell’associazione”.