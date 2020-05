La mobilità in città

Riceviamo e pubblichiamo – Egregio Direttore,

Vorrei segnalare che quanto comunicato ieri dall’Azienda riguardo il ripristino degli orari dei mezzi ” ATAM” della citta’ di Reggio Calabria,effettuato ancora in forma ridotta, rispetto al tempo ” precovid”, fra cui si distinguono per la riduzione

le linee 5-10-117-126 e il totale mancato ripristino della linea 16 , condiziona in mobilita’ una ampia fascia di cittadini magari sprovvisti di mezzo proprio di trasporto o persone provenienti da zone lontane che devono recarsi all’ospedale Morelli. Il rispetto delle regole per quanto attiene alla fase 2 prossima, nell’uso dei mezzi pubblici, imponeva invece un potenziamento degli orari, non un impoverimento.

Distinti saluti.

Antonino Nucara