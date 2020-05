Appello alla Santelli dalla Confsal Vigili del Fuoco

Riceviamo e pubblichiamo

Appello al Governatore della Calabria e a tutti i Politici Calabresi

dalla Confsal Vigili del Fuoco

Ill.ma Presidente,

la scrivente O.S. in data 31 Marzo u.s. aveva inviato una nota nella quale si chiedeva per tutti i vigili del fuoco l’esame del tampone per i motivi facilmente intuibili, ma comunque ampiamente esposti.

Ad oggi l’istanza non ha avuto alcun riscontro.

Tutti i cittadini Italiani, causa l’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese, stanno attraversando un periodo di sofferenze e privazioni della libertà sociale che ha modificato anche i normali comportamenti quotidiani.

Questo “maledetto nemico invisibile”, ha colto tutti di sorpresa, compreso noi vigili del fuoco, creando all’interno del nostro sistema organizzativo una condizione di criticità che non ha precedenti nella storia dei Vigili del Fuoco.

Infatti, qualsiasi emergenza avesse colpito il Paese, dai terremoti, alle frane, dalle alluvioni ai grandi incendi, passando anche dai crolli di ponti, ultimo in termini mediatici il ponte Morandi di Genova, quando tutti erano disperati, i Vigili del Fuoco comunque intervenivano e risolvevano i problemi e molte volte pagando con la perdita della vita per garantire la sicurezza del Paese.

Ci congratuliamo con gli operatori Sanitari per il grande senso del dovere, di responsabilità e la grande professionalità dimostrata per avere affrontato una guerra senza frontiere mai ipotizzata, per curare i malati di Covid19, pagando un prezzo altissimo in termini di decessi, con tutte le criticità del caso, quali ad esempio, almeno inizialmente, con le gravi carenze dei Dispositivi Individuali di Sicurezza.

Condividendo lo spirito dei sanitari e ringraziandoli per quanto sin qui fatto e per quanto riusciranno a fare, i Vigili del Fuoco Calabresi, come le altre forze di Polizia si stanno prodigando al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Per fare ciò i vigili del fuoco partecipano attivamente, oltre alla quotidiana attività del soccorso tecnico urgente, anche alle attività di protezione civile, esponendoli ovviamente al rischio di contagio.

Proprio per questo la Confsal Vigili del Fuoco e tutti i quadri Dirigenti all’unanimità, chiedono di prevedere un protocollo d’intesa per sottoporre al tampone ed allo screening sierologico tutti gli operatori Vigili del Fuoco della Calabria, così come sta già avvenendo in altre regioni d’Italia tra le quali anche nella vicina Sicilia.

Quindi, lanciamo un accorato appello oltre al Presidente della Regione Calabria Dott.ssa Santelli anche a tutti i politici calabresi che, condividendo tale necessità, possano intercedere per contribuire a definire un accordo che preveda appunto il tampone obbligatorio per tutti i Vigili del Fuoco Calabresi.

Nel ringraziare anticipatamente si rimane in attesa di determinazioni e si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni.

Il Segretario Regionale

Antonio CAPOZZA